Оппозиционера Навального задержали в Москве Причина неизвестна

Оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве. Об этом в субботу сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Навального задержали у подъезда его дома. Оппозиционера отвезли в ОВД Даниловский. Причина задержания неизвестна.

Навального задержали 2 часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский. За что задержали, не говорят. Телефон отобрали — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 25 августа 2018 г.

Напомним, Навальный и его сторонники планировали провести митинг в единый день голосования, 9 сентября. Сначала власти Москвы заявили, что не будут рассматривать заявку на проведение акции. Причина – ее подали слишком рано. Ранее в субботу стало известно, что заявку рассмотрят.