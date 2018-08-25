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25.08.18 / 12:39 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Полиция провела 20 обысков в Петербурге, Ленобласти и Крыму

Из-за незаконной банковской деятельности

Сотрудники службы экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области провели 20 обысков в Петербурге, Ленобласти и Крыму. Об этом стало известно в субботу.

Обыски прошли 23 августа и касались ведения незаконной банковской деятельности, передает «Фонтанка». Полицейские изъяли компьютеры и черновые записи, которые свидетельствуют об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности организации.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых: 43-летний Пылев и 38-летний Коржевский. Пылева отпустили под подписку о невыезде. С помощью незаконной деятельности они заработали около 37 млн рублей, считают следователи.

Добавим, ранее полиция провела обыски в метрополитене Петербурга. Они прошли по делу о мошенничестве, произошедшем в 2015 году. По информации следствия, подрядчик метро похитил 32 млн рублей. В настоящий момент злоумышленников разыскивают.

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