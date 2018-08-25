Все новости

25.08.18 / 18:47 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербуржец зафиксировал сброс строительных отходов в реку Охта

Он вызвал прокуратуру

Петербуржец зафиксировал сброс строительных отходов в реку Охта. Он запечатлел сбрасывание мусора в субботу.

Неизвестные сбрасывали отходы на левом берегу реки между Индустриальным проспектом и улицей Потапова, передает «Фонтанка». На берег вывали бетон и битый кирпич. Очевидец заявил о произошедшем в прокуратуру. Сотрудники ведомства прибыли на место сброса мусора.

Добавим, «Экострой» за прошлую неделю собрал 58 куб.м наплавного мусора с каналов и рек Петербурга. Также организация покосила водную растительность. «Экострой» провел 26 выещдов по аварийным ситуациям и плановым осмотрам. Организация утилизировала 36 кг опасных отходов.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.