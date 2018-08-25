Петербуржец зафиксировал сброс строительных отходов в реку Охта Он вызвал прокуратуру

Петербуржец зафиксировал сброс строительных отходов в реку Охта. Он запечатлел сбрасывание мусора в субботу.

Неизвестные сбрасывали отходы на левом берегу реки между Индустриальным проспектом и улицей Потапова, передает «Фонтанка». На берег вывали бетон и битый кирпич. Очевидец заявил о произошедшем в прокуратуру. Сотрудники ведомства прибыли на место сброса мусора.

Добавим, «Экострой» за прошлую неделю собрал 58 куб.м наплавного мусора с каналов и рек Петербурга. Также организация покосила водную растительность. «Экострой» провел 26 выещдов по аварийным ситуациям и плановым осмотрам. Организация утилизировала 36 кг опасных отходов.