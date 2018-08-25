Семь угольных участков решили продать в Кемеровской области Вместе с проблемными участками

Семь угольных участков решили продать в Кемеровской области. Об этом в субботу сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

Купившая их компания должна будет устранить экологический ущерб прошлых лет от ранее закрывшихся предприятий, передает ТАСС. Кобылкин пояснил, что компания будет вместе с лицензией на добычу получать требующий ликвидации объект. По словам министра, новые предприятия должны исключить моменты нового экологического ущерба.

Отметим, в Кемеровской области проводят аукционы на получение лицензии на новое угольное месторождение, по которым участник должен будет за свой счет ликвидировать старое предприятие. Такие конкурсы проходят в регионе с 2014 года. Добавим, ранее в регионе прошли обыски в компании «Кузбассразрезуголь». Представитель организации заявила, что обыски не связаны с работой компании.