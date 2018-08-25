В Петербурге закрывали на проверку станцию метро «Невский проспект» Из-за бесхозного предмета

В Петербурге закрывали на проверку станцию метро «Невский проспект». Об этом ГУП «Петербургский метрополитен» сообщил в субботу.

Сотрудники метро закрыли станцию в 10:35 часов. Причина – обнаружение бесхозного предмета. Он оказался не опасным. Открыли станцию в 11:18 часов.

Отметим, метрополитен регулярно закрывает станции на проверку из-за обнаружения подозрительного предмета. Накануне закрывали вестибюль станции «Московская-2». Он был недоступен около 40 минут.