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25.08.18 / 11:25 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге закрывали на проверку станцию метро «Невский проспект»

Из-за бесхозного предмета

Фото АБН

В Петербурге закрывали на проверку станцию метро «Невский проспект». Об этом ГУП «Петербургский метрополитен» сообщил в субботу.

Сотрудники метро закрыли станцию в 10:35 часов. Причина – обнаружение бесхозного предмета. Он оказался не опасным. Открыли станцию в 11:18 часов.

Отметим, метрополитен регулярно закрывает станции на проверку из-за обнаружения подозрительного предмета. Накануне закрывали вестибюль станции «Московская-2». Он был недоступен около 40 минут.

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