В Петербурге закрывали на проверку станцию метро «Невский проспект». Об этом ГУП «Петербургский метрополитен» сообщил в субботу.
Сотрудники метро закрыли станцию в 10:35 часов. Причина – обнаружение бесхозного предмета. Он оказался не опасным. Открыли станцию в 11:18 часов.
Отметим, метрополитен регулярно закрывает станции на проверку из-за обнаружения подозрительного предмета. Накануне закрывали вестибюль станции «Московская-2». Он был недоступен около 40 минут.
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