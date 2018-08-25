Внешэкономбанк (ВЭБ) провел выкуп собственных еврооблигаций на 6,5 млрд. Об этом стало известно из отчета кредитной организации.
ВЭБ не уточнил, какого года были выкупленные облигации. В настоящее время в обращении находятся долларовые выпуски организации с погашением в 2018, 2020, 2022, 2023 и 2025 годах.
Добавим, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новый финансовый меморандум ВЭБа. Он позволит банку уделять больше внимания важным для страны проектам. В частности, ВЭБ должен будет сосредоточится на цифровой экономике и инновациях. Также он сконцентрируется на поддержки социальных проектов.
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