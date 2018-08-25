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25.08.18 / 11:11 Новости / Россия и мир / Экономика

ВЭБ провел выкуп собственных еврооблигаций на 6,5 млрд

Какого года - не уточняется

Внешэкономбанк (ВЭБ) провел выкуп собственных еврооблигаций на 6,5 млрд. Об этом стало известно из отчета кредитной организации.

ВЭБ не уточнил, какого года были выкупленные облигации. В настоящее время в обращении находятся долларовые выпуски организации с погашением в 2018, 2020, 2022, 2023 и 2025 годах.

Добавим, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новый финансовый меморандум ВЭБа. Он позволит банку уделять больше внимания важным для страны проектам. В частности, ВЭБ должен будет сосредоточится на цифровой экономике и инновациях. Также он сконцентрируется на поддержки социальных проектов.

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