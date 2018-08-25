Власти Москвы решили рассмотреть заявку от сторонников Навального на акцию 9 сентября Передумали

Власти Москвы решили рассмотреть заявку от сторонников Навального на акцию 9 сентября. Об этом в субботу сообщил глава департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Власти внимательнее рассмотрели заявку, передает «Интерфакс» слова Черникова. Он отметил, что было принято решение о соответствии заявки всем правилам после консультации в департаменте. «Мы принимаем заявку организаторов», — заявил Черников.

Напомним, накануне Черников сообщил, что заявку сторонников Навального рассматривать не будут. Причина – ее подали раньше срока. Речь идет о заявке на проведение митинга на Тверской улице 9 сентября. Заявленная численность участников – 30 тыс. человек.