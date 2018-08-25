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25.08.18 / 13:10 Новости / Политика / Россия и мир

Власти Москвы решили рассмотреть заявку от сторонников Навального на акцию 9 сентября

Передумали

Власти Москвы решили рассмотреть заявку от сторонников Навального на акцию 9 сентября. Об этом в субботу сообщил глава департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Власти внимательнее рассмотрели заявку, передает «Интерфакс» слова Черникова. Он отметил, что было принято решение о соответствии заявки всем правилам после консультации в департаменте. «Мы принимаем заявку организаторов», — заявил Черников.

Напомним, накануне Черников сообщил, что заявку сторонников Навального рассматривать не будут. Причина – ее подали раньше срока. Речь идет о заявке на проведение митинга на Тверской улице 9 сентября. Заявленная численность участников – 30 тыс. человек.

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