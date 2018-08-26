Все новости

26.08.18 / 15:46 Новости / Политика / Россия и мир

Во Франции планируют сократить 4,5 тыс. госслужащих в 2019 году

В 2020 году эта цифра превысит 10 тыс. человек

Власти Франции планируют сократить около 4,5 тыс. госслужащих в 2019 году. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп, пишет накануне Le Journal du Dimanche.

При этом сокращения коснутся, в основном, министерства финансов и государственных радиостанций. Также Филипп добавил, что в 2020 году эта цифра превысит 10 тыс. человек.

По словам Филиппа, решение о сокращении числа госслужащих было принято в связи с необходимостью модернизировать экономику Франции в целом. В то же время он уточнил, что наряду с сокращениями будут наняты около 2 тыс. работников полиции и 1,3 тыс. новых сотрудников системы правосудия. Политик отметил, что в данном случае речь идет о приоритетах.

Добавим, в этом году французские власти уже сократили 1,6 тыс. госслужащих. Таким образом правительство выполняет одно из заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. Глава государства пообещал сократить 50 тыс. госслужащих за пять лет.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

107 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.