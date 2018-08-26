Во Франции планируют сократить 4,5 тыс. госслужащих в 2019 году В 2020 году эта цифра превысит 10 тыс. человек

Власти Франции планируют сократить около 4,5 тыс. госслужащих в 2019 году. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп, пишет накануне Le Journal du Dimanche.

При этом сокращения коснутся, в основном, министерства финансов и государственных радиостанций. Также Филипп добавил, что в 2020 году эта цифра превысит 10 тыс. человек.

По словам Филиппа, решение о сокращении числа госслужащих было принято в связи с необходимостью модернизировать экономику Франции в целом. В то же время он уточнил, что наряду с сокращениями будут наняты около 2 тыс. работников полиции и 1,3 тыс. новых сотрудников системы правосудия. Политик отметил, что в данном случае речь идет о приоритетах.

Добавим, в этом году французские власти уже сократили 1,6 тыс. госслужащих. Таким образом правительство выполняет одно из заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. Глава государства пообещал сократить 50 тыс. госслужащих за пять лет.