Во Франции планируют сократить 4,5 тыс. госслужащих в 2019 году

Власти Франции планируют сократить около 4,5 тыс. госслужащих в 2019 году. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп, пишет накануне Le Journal du Dimanche.
При этом сокращения коснутся, в основном, министерства финансов и государственных радиостанций. Также Филипп добавил, что в 2020 году эта цифра превысит 10 тыс. человек.
По словам Филиппа, решение о сокращении числа госслужащих было принято в связи с необходимостью модернизировать экономику Франции в целом. В то же время он уточнил, что наряду с сокращениями будут наняты около 2 тыс. работников полиции и 1,3 тыс. новых сотрудников системы правосудия. Политик отметил, что в данном случае речь идет о приоритетах.
Добавим, в этом году французские власти уже сократили 1,6 тыс. госслужащих. Таким образом правительство выполняет одно из заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. Глава государства пообещал сократить 50 тыс. госслужащих за пять лет.
107 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.