В ночь на понедельник мосты Петербурга разведут по графику В том числе Володарский мост

В ночь на понедельник, 27 августа, мосты по Неве, Большой и Малой Неве разведут согласно графику. Об этом в воскресенье сообщили в СПб ГУП «Мостотрест».

Отметим, в ночь на 27 августа разводить также будут Володарский мост, на котором накануне произошло крупное ДТП. Его разводка запланирована с 02:00 до 03:45 и с 04:15 до 05:45.

Ранее сообщалось, что Володарский мост начал самопроизвольную разводку. В результате в аварию попали три автомобиля, травмы получили три человека. По данным «Фонтанки», причиной случившегося, предположительно, могли стать нарушения при ремонте проезжей части моста. Добавим, Володарский мост открыли на два дня раньше срока.