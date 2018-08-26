НМГ купила 4% акций «Первого канала» у Романа Абрамовича Сумма сделки не раскрывается

Компания, подконтрольная АО «Национальная медиа-группа» (НМГ), купила 4% акций «Первого канала». Об этом в воскресенье сообщила гендиректор НМГ Ольга Паскина.

Как передает «Интерфакс», таким образом НМГ нарастила свою долю до 29%. Добавим, сумма сделки не раскрывается.

Ранее сообщалось, что свою долю в «Первом канале» на 4% сократил бизнесмен Роман Абрамович. Сумма сделки и покупатель не назывались. Теперь компания ОРТ-КБ Абрамовича владеет 20% «Первого канала». Еще 38,9% принадлежат Росимуществу. Около 9,1% акций находится у ФГУП «ИТАР-ТАСС», а 3% — у ФГУП «ТТЦ Останкино».