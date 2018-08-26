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26.08.18 / 17:23 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть / Спорт

Петербург может принять финал Кубка Дэвиса в 2019 году

Организаторы примут решение в сентябре

Организаторы ведут переговоры с Петербургом о возможности принять финал Кубка Дэвиса в 2019 году. Об этом сообщил Жерар Пике, президент компании Kosmo, которая является главным инвестором теннисного турнира, пишет накануне Le Figaro.

По его словам, среди других претендентов на проведение финала – Мадрид, Лилль и Стамбул. Ожидается, что окончательное решение будет принято в сентябре, после проведения полуфиналов.

Ранее на генеральной ассамблее Международной федерации тенниса (ITF) было решено реформировать организацию Кубка Дэвиса. Теперь ITF будет проводить финальную часть турнира в одном месте в течение семи дней. Добавим, Кубок Дэвиса – одни из крупнейших международных командных соревнований в мужском теннисе. Турнир проводится с 1900 года.

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