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26.08.18 / 19:41 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербург начнет рабочую неделю с небольших дождей

Температура воздуха днем составит до +20 градусов

Ночью и утром в понедельник в Петербурге ожидается дождь, а днем будет преимущественно без осадков. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Северо-Западного УГМС.

При этом днем сохранится облачная погода, ветер умеренный. По данным синоптиков, температура воздуха составит +18…+20 градусов.

Между тем, во вторник синоптики обещают переменную облачность, ночью и утром местами туман. Днем воздух прогреется до +22 градусов. День пройдет преимущественно без дождей, считают специалисты.

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