Петербург начнет рабочую неделю с небольших дождей Температура воздуха днем составит до +20 градусов

Ночью и утром в понедельник в Петербурге ожидается дождь, а днем будет преимущественно без осадков. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Северо-Западного УГМС.

При этом днем сохранится облачная погода, ветер умеренный. По данным синоптиков, температура воздуха составит +18…+20 градусов.

Между тем, во вторник синоптики обещают переменную облачность, ночью и утром местами туман. Днем воздух прогреется до +22 градусов. День пройдет преимущественно без дождей, считают специалисты.