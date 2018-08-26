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26.08.18 / 20:13 Новости / Петербург и Ленобласть

Станция метро «Удельная» в Петербурге закрыта для пассажиров

Из-за бесхозного предмета

Фото АБН

Станция «Удельная» петербургского метрополитена временно закрыта для пассажиров. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе подземки.

Станцию закрыли в 19:58 по московскому времени в связи с обнаружением бесхозного предмета. Метрополитен рекомендует пассажирам добираться до ближайшей станции «Озерки» наземным транспортом. В частности, до метро идет трамвай №9.

Добавим, накануне в Петербурге закрывали станцию метро «Невский проспект». Причиной закрытия также стал оставленный без присмотра предмет. Пассажиров вновь пустили на станцию спустя сорок минут.

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