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27.08.18 / 10:04 Новости / Россия и мир / Рынки

Торги на Московской бирже открылись на повышении

Индекс Мосбиржи 2281,87; индекс РТС 1071,46

Фото АБН

Торги понедельника на Московской бирже открылись на повышении. Индекс Мосбиржи вырос на 0,2% до 2281,87 пункта и продолжает рост, индекс РТС вырос на 0,6% до 1071,46 пункта на открытии торгов.

Как полагает ведущий аналитик компании «Олма» Антон Старцев, в начале торгов понедельника возможно продолжение повышения по индексу РТС под влиянием улучшений во внешнем фоне. Так, в пятницу обновился исторический максимум индекса S&P 500, нефтяной рынок пребывает в благоприятной обстановке. Однако говорить об устойчивом подъеме по индексу РТС преждевременно в связи с новыми санкциями США, которые вступили в силу в понедельник. По паре доллар рубль Антон Старцев ожидает консолидацию в диапазоне 67-67,5 рубля.

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