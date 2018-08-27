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27.08.18 / 17:28 Новости / Россия и мир / Экономика

Чистая прибыль «Дом.рф» сократилась на 14,5% в первом полугодии

Чистые процентные доходы выросли на 9,1%

Фото АБН

Чистая прибыль по МСФО госкомпании «Дом.рф» в первом полугодии 2018 года сократилась на 14,5% год к году и составила 5,7 млрд рублей. Об этом в компании сообщили в понедельник.

При этом чистые процентные доходы компании увеличились на 9,1% до 10,1 млрд рубле            й. А рентабельность собственных средств достигла 11% против прошлогоднего показателя 9,5%.

По словам гендиректора «Дом.рф» Александра Плутника, финансовые результаты организации находятся под давлением, связанным с санацией банка «Российский Капитал» и с реализацией проекта по созданию единого комплекса для переезда министерств.

Напомним, ранее компания сообщала, что направит на дивиденды за 2017 год 50% чистой прибыли. По итогам 2017 года компания получила около 18 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. В годовом выражении этот показатель вырос на 21,2%. Отметим, АО «Дом.рф» — единый институт развития в жилищной сфере, его единственным акционером является Росимущество.

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