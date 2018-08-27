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27.08.18 / 18:13 Новости / Россия и мир / Экономика

РФ сохранит добычу нефти в августе на уровне июля

Когда были восстановлены объемы добычи на уровне 259 тыс. баррелей

газпром нефтьРоссия сохранит добычу нефти в августе на уровне июля в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом в понедельник сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

Планируется выйти на показатели июля, когда были восстановлены объемы добычи на уровне 259 тыс. баррелей, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Россия нарастила добычу в июле на 259,5 тыс. баррелей. Таким образом восстановилась большая часть квот в 300 тыс. баррелей, которые ранее сократили по соглашение ОПЕК+.

Напомним, ранее Россия обязалось сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки с ОПЕК. Российские компании стали добывать 10,9 млн баррелей в сутки, вернувшись к уровню октября 2016 года. В июне страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти до уровней 100% исполнения обязательств государств по сделке.

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