РФ сохранит добычу нефти в августе на уровне июля Когда были восстановлены объемы добычи на уровне 259 тыс. баррелей

Россия сохранит добычу нефти в августе на уровне июля в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом в понедельник сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

Планируется выйти на показатели июля, когда были восстановлены объемы добычи на уровне 259 тыс. баррелей, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Россия нарастила добычу в июле на 259,5 тыс. баррелей. Таким образом восстановилась большая часть квот в 300 тыс. баррелей, которые ранее сократили по соглашение ОПЕК+.

Напомним, ранее Россия обязалось сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки с ОПЕК. Российские компании стали добывать 10,9 млн баррелей в сутки, вернувшись к уровню октября 2016 года. В июне страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти до уровней 100% исполнения обязательств государств по сделке.