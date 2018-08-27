Все новости

27.08.18 / 18:25 Новости / Петербург и Ленобласть

В Ленобласти построят скоростную магистраль в обход Дороги жизни

О сроках пока не сообщается

Фото АБН

В Ленинградской области одобрили концепцию строительства дороги «Северный транспортный обход поселка Романовка» (в обход Дороги жизни). Об этом в понедельник сообщили в региональном правительстве.

В пресс-службе отметили, что дорога будет представлять собой скоростную магистраль непрерывного движения. По словам замглавы правительства Ленобласти по строительству Михаила Москвина, власти «притормозили» жилищное строительство во Всеволожске до решения транспортных вопросов.

Добавим, проект магистрали – один из этапов создания единой транспортной системы территорий, прилегающих к Петербургу. Ее основой на этом участке должна стать новая дорога от развязки на КАД в створе Шафировского проспекта до А-128 «Санкт-Петербург – Морье» севернее деревни Проба. При этом существующий участок Дороги жизни продолжит использоваться как центральная городская магистраль Всеволожска. О сроках реализации проекта пока не сообщается.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.