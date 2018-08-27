В Ленобласти построят скоростную магистраль в обход Дороги жизни О сроках пока не сообщается

В Ленинградской области одобрили концепцию строительства дороги «Северный транспортный обход поселка Романовка» (в обход Дороги жизни). Об этом в понедельник сообщили в региональном правительстве.

В пресс-службе отметили, что дорога будет представлять собой скоростную магистраль непрерывного движения. По словам замглавы правительства Ленобласти по строительству Михаила Москвина, власти «притормозили» жилищное строительство во Всеволожске до решения транспортных вопросов.

Добавим, проект магистрали – один из этапов создания единой транспортной системы территорий, прилегающих к Петербургу. Ее основой на этом участке должна стать новая дорога от развязки на КАД в створе Шафировского проспекта до А-128 «Санкт-Петербург – Морье» севернее деревни Проба. При этом существующий участок Дороги жизни продолжит использоваться как центральная городская магистраль Всеволожска. О сроках реализации проекта пока не сообщается.