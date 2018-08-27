Все новости

27.08.18 / 10:43 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Эрмитаж вошел в топ-15 мест для любителей кошек

Наряду с домом-музеем Эрнеста Хемингуэя во Флориде

Государственный Эрмитаж в Петербурге занял седьмую строчку в рейтинге лучших мест мира для любителей кошек. Топ-15 составило американское издание Bustle.

Первое место у дома-музея Эрнеста Хемингуэя во Флориде, США. Вторую строчку, по мнению журналистов, занимает Cat Mountain Lodge в Аризоне, на территории которого можно увидеть пум и рыжих рысей в естественной среде обитания.

Добавим, в 2016 году эрмитажные коты попали в рейтинг самых необычных мировых достопримечательностей. Список составила британская The Telegraph. Коты содержатся в Эрмитаже с момента его открытия. Они охраняют дворец и музейные экспонаты от грызунов.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.