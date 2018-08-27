Эрмитаж вошел в топ-15 мест для любителей кошек Наряду с домом-музеем Эрнеста Хемингуэя во Флориде

Государственный Эрмитаж в Петербурге занял седьмую строчку в рейтинге лучших мест мира для любителей кошек. Топ-15 составило американское издание Bustle.

Первое место у дома-музея Эрнеста Хемингуэя во Флориде, США. Вторую строчку, по мнению журналистов, занимает Cat Mountain Lodge в Аризоне, на территории которого можно увидеть пум и рыжих рысей в естественной среде обитания.

Добавим, в 2016 году эрмитажные коты попали в рейтинг самых необычных мировых достопримечательностей. Список составила британская The Telegraph. Коты содержатся в Эрмитаже с момента его открытия. Они охраняют дворец и музейные экспонаты от грызунов.