IKEA откроет в Петербурге магазин малого формата Там можно будет оформить доставку и купить товары из онлайн-магазина

IKEA планирует открыть в Петербурге первый магазин малого формата в октябре этого года. Об этом стало известно в понедельник.

Ожидается, что точку откроют в ТРК «Атлантик Сити» в Приморском районе города. Площадь объекта составит 585 кв. м, пишет «Деловой Петербург».

Магазин будет представлять дизайн-студию, в которой клиенты смогут увидеть и приобрести готовые интерьерные решения. Кроме того, в нем можно будет оформить доставку и купить товары из онлайн-магазина.

Ранее сообщалось, что IKEA собирается вложить порядка 700 млн рублей в строительство дороги в Петербурге. Речь идет о дорожной развязке с Мурманским шоссе. Она должна будет соединить транспортный узел «Кудрово» с новостройками и трассой «Кола». Ожидается, что строительство развязки будет финансироваться по модели государственно-частного партнерства.