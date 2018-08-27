Кредитные рейтинги, акцизы на бензин и санкции. Итоги понедельника

С 1 января повысят акцизы на бензин, а россиянам будут присваивать персональный кредитный рейтинг. Минфину предложили обязать банки давать клиентам объяснения при отказе в проведении операций. Тем временем в силу вступили новые санкции США против РФ.

В силу вступили новые санкции США против России. Первый пакет предусматривает запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью США, а также запрет на поставку продукции двойного назначения, электроники, компонентов нефтегазовой отрасли.

Козак сообщил, что правительство повысит акцизы на бензин и дизельное топливо с 1 января. Они вырастут на 3,7 тыс. и 2,7 тыс. рублей соответственно

С 2019 года россияне будут получать персональный кредитный рейтинг. В нем будут учитывать возраст кредитной истории, просрочки и уровень долговой нагрузки.

НСФР предложил Минфину обязать банки давать клиентам объяснения по отказам в проведении операций. Предложенные поправки во многом совпадают с предложениями Росинформторга.