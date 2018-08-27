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27.08.18 / 21:36 Новости / Петербург и Ленобласть

«Ленфильм» снимет кино о петербургской коммуналке со Шнуровым и Боярским

Его начнут снимать в конце года

Студия «Ленфильм» снимет картину о петербургской коммунальной квартире, в которой снимутся Сергей Шнуров, Михаил Боярский и Алиса Фрейндлих. Об этом в понедельник сообщил гендиректор студии Эдуард Пичугин.

По словам Пичугина, в настоящее время съемочная группа готовится к работе. Он выразил надежду, что после согласования графика артисты согласятся принять участие в съемках. Ожидается, что кино начнут снимать в конце года, передает РИА «Новости».

Добавим, 27 августа в РФ празднуется День российского кино. Он приурочен к дате, когда в 1919 году в РСФСР приняли декрет о национализации кинопроизводства. Потом дата праздника неоднократно переносилась. Сначала ее перенесли на 28 декабря, объединив с международным днем кино, однако позже в министерстве культуры решили вернуть прежнюю дату.

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