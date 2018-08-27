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27.08.18 / 19:32 Новости / Россия и мир / Экономика

Минэнерго не видит рисков роста цен на топливо в 2019 году

Потому что приняты необходимые демпфирующие механизмы

бензинВ Минэнерго не видят риска роста цен на топливо в следующем году из-за увеличения акцизов и НДС. Об этом в понедельник заявил глава ведомства Александр Новак.

«Мы рисков не видим, потому что в рамках налогового маневра все необходимые демпфирующие механизмы приняты», — передает слова министра ТАСС. Также, по мнению Новака, ценам на бензин не позволит расти принятый закон о снижении экспортной пошлины на нефть.

Напомним, ранее вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что власти повысят акцизы на топливо с 1 января 2019 года. На дизельное топливо акцизы будут повышены на 2,7 тыс. рублей за тонну, а на бензин – на 3,7 тыс. рублей за тонну. Акцизы планировали повысить в июле, однако из-за роста цен на бензин власти решили наоборот временно снизить акцизы.

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