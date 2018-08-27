Многодетные семьи Петербурга смогут получить компенсацию за покупку школьной формы В этом учебном году она составит около 4,3 тыс. рублей

С 1 сентября многодетные семьи Петербурга смогут обратиться за ежегодной компенсацией за покупку школьной формы. Об этом в понедельник сообщили в Смольном.

Обращение можно направить до 30 июня 2019 года. Добавим, в 2018/2019 учебном году сумма компенсации составит 4285 рублей. Отмечается, что заявление можно подать в любой МФЦ независимо от района регистрации в Петербурге.

Ранее сообщалось, что в Петербурге увеличат затраты на питание школьников. Согласно опубликованному постановлению, они вырастут на два-шесть рублей на человека, которому положено питание за счет бюджета. Так, стоимость завтрака увеличится до 58 рублей, а обеда – до 102 рублей.