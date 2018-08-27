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27.08.18 / 19:08 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась в зеленой зоне

Индекс МосБиржи – 2 312,93, РТС – 1 084,13

Фото АБН

Торги на Московской бирже в понедельник закрылись на повышении индексов. Индекс МосБиржи увеличился на 1,45% и составил 2 312,93 пунктов, индекс РТС поднялся на 1,85% до 1 084,13 пунктов.

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева отмечает, что в лидерах роста – акции «САФМАР» и «НОВАТЭК», а в лидерах падения – «Юнипро» и «Сургутнефтегаз». По ее словам, ситуация на рынке сложилась достаточно благоприятная для дальнейшего роста. Впереди период публикаций финансовой отчетности, сильные результаты российских компаний поддержат индекс МосБиржи.

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