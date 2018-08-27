Полиция провела обыски в Петербурге и Москве по делу о создании финансовой пирамиды на 1 млрд рублей А центр управления находился в Пензе

Сотрудники полиции провели обыски в Петербурге, Москве и Пензе по делу о создании финансовой пирамиды, в результате которой пострадавшим был причинен ущерб на сумму более 1 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили в МВД России.

По данным следствия, злоумышленники привлекали средства граждан под обещание дивидендов до 60% в год с 2012 года. Вкладчикам говорили, что их средства направят в высокодоходные проекты, связанные с недвижимостью. Однако этого не происходило, а дивиденды выплачивались за счет денег новых клиентов.

В пресс-службе отметили, что всего на территории шести субъектов РФ действовало девять филиалов с центром управления в Пензе. В результате действий злоумышленников пострадали более 3 тыс. человек.

По факту преступлений были возбуждены дела по ст.159 и ст.210 УК РФ (мошенничество и организация преступного сообщества). Четыре организатора и активных участника организации заключены под стражу, наложен арест на 22 объекта недвижимости, добавили в ведомстве.

Добавим, в июне Законодательное собрание Петербурга одобрило еще одну инициативу против финансовых пирамид. В документе сказано о дополнительном регулировании законодательства о потребительских кооперативах. Автор инициативы – глава городского комитета по законодательству Денис Четырбок.