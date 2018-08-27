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27.08.18 / 16:30 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Петербурге хотят ввести туристический сбор

Чтобы предотвратить падение доходов бюджета

Фото АБН

Власти Петербурга рассматривают возможность введения туристического сбора. Об этом в понедельник сообщил глава городского комитета финансов Алексей Корабельников.

По его словам, город будет ориентироваться на мировую практику, при этом о «поборах» речи не идет. Однако о какой именно сумме идет речь пока неизвестно.

Добавим, туристический сбор может быть введен в следующем году. Предполагается, что такая мера позволит предотвратить падение доходов бюджета.

Ранее введение туристического сбора в Петербурге допускал губернатор города Георгий Полтавченко. По его словам, Северная столица готова стать одним из пилотных регионов, в которых реализуется такой проект. Тогда Полтавченко добавил, что сумма сбора будет «очень необременительной».

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