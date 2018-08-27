Проезд в метро Петербурга может подорожать до 47 рублей Себестоимость проезда выросла за год на 8 рублей

Стоимость жетонов в петербургском метро может подорожать до 47 рублей. Об этом в понедельник сообщил председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин.

По его словам, себестоимость проезда выросла за год на 8 рублей, и в настоящее время власти рассматривают варианты установления новых тарифов. В случае принятия решения в пользу повышения тарифов, стоимость проезда на наземном транспорте также увеличится на два рубля до 42 рублей, передает Piter.tv.

Сообщается, что себестоимость поездки в метро в 2019 году составит 59,3 рублей. Для того, чтобы стоимость проезда осталась прежней, транспортные компании должны выделить 937,8 млн рублей.

Напомним, в последний раз стоимость проезда в городском транспорте Петербурга повышали зимой 2017 года. Тогда цена жетона в метро увеличилась на пять рублей – с 40 до 45 рублей.