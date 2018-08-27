«Сибур» примет решение по IPO в течение месяца – СМИ Холдинг может разместить бумаги на сумму от $2 млрд до $2,5 млрд

Российский холдинг «Сибур» примет решение по публичному размещению акций в течение месяца. Об этом в понедельник сообщает газета Financial Time.

Сообщается, что холдинг может разместить бумаги на сумму от $2 млрд до $2,5 млрд. Собеседники издания оценили полную стоимость компании в более чем $20 млрд. IPO «Сибура» может стать крупнейшим IPO среди российских компаний с 2007 года, когда «Русал» Олега Дерипаски привлек $2,24 млрд.

Отметим, «Сибур» — крупнейшая нефтехимическая компания в России. Она владеет самым большим по объемам переработки попутного нефтяного газа бизнесом в России. Основной акционер холдинга – глава «Новатека» Леонид Михельсон. Он владеет 48,5% акций. Также 17% принадлежит Геннадию Тимченко, 3,9% — Кириллу Шамалову, а 10% находятся в распоряжении Sinopec. Еще 10,6% бумаг распределено среди менеджеров компании.