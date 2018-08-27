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27.08.18 / 19:54 Новости / Россия и мир / Экономика

Силуанов: курс рубля невозможно предугадать

Он зависит от риска введения санкций и настроений инвесторов

Фото АБН

Министр финансов Антон Силуанов заявил о невозможности предугадать курс рубля, потому что в последнее время он зависит, в частности, от непрогнозируемых факторов. Об этом он рассказал в понедельник.

Курс рубля, по словам Силуанова, в последнее время зависит от риска появления новых антироссийских санкций, а также от связанных с этим настроений инвесторов, передает ТАСС. Также Силуанов сообщил, что российские власти разработали меры при возможном введении санкций.

Напомним, в понедельник вступили в силу санкционные меры США против РФ, наложенные в связи с инцидентом в британском Солсбери. Первый пакет санкций предполагает запрет на экспорт в Россию товаров продукции двойного назначения, а также товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью США. Также вводится запрет на поставку электроники, компонентов и технологий нефтегазовой отрасли. Также возможен второй этап санкций в случае, если Россия не предоставит гарантии неприменения химического и биологического оружия.

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