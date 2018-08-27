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27.08.18 / 10:56 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Смольный отчаялся взыскать долги с арендаторов

В 2019 году КИО планирует взыскать только 14% от задолженности

Правительство Петербурга испытывает серьезные проблемы со взысканием задолженности по аренде с пользователей городской недвижимости. Это признали в понедельник в ходе «нулевых чтений» бюджета городские чиновники, передает корреспондент АБН.

Так, комитет имущественных отношений (КИО) в 2019 году планирует взыскать только 14% от задолженности. «Да, там все так плохо», — сказал вице-губернатор Михаил Мокрецов. Что касается сбора аренды, то он запланирован на уровне 88%, сообщила зампред КИО Анжелика Логачева.

Существовавшая ранее схема сбора арендной платы привела к тому, что город фактически прокредитовал бизнес на миллиарды. В настоящий момент момент долги по аренде перед городом составляют 16 млрд рублей. Ранее в ходе «нулевых чтений» КИО признал, что реформа имущественного блока лишила город части доходов от сдачи помещений в аренду. «Как и ожидалось, реформа не смогла работать мгновенно, и этот фактор повлиял на недовыполнение плана (98% в 2017 году)», — сказала Логачева. В 2018 году она ожидает выполнение плана на 99%. Вице-губернатор и глава КИО Михаил Мокрецов добавил, что реформа, тем не менее, была необходима. 

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