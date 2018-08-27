Минстрой установил среднюю стоимость жилья в России Самое дешевое жилье в Кабардино-Балкарии и Дагестане

Минстрой установил среднюю стоимость квадратного метра недвижимости в РФ на четвертый квартал 2018 года. Соответствующий документ ведомство опубликовало в понедельник.

В Москве средняя стоимость квадратного метра составила 91,6 тыс. рублей, в Петербурге – 71 тыс. рублей. Самая низкая стоимость зафиксирована в Кабардино-Балкарии – 28,3 тыс. рублей, а также в республике Дагестан – 29,6 тыс. рублей.

Отметим, министерство устанавливает средние цены для того, чтобы региональное и федеральное правительство могло рассчитать размеры социальных выплат для россиян в разных регионах. Выплаты на приобретение или строительство жилья бюджеты выделяют таким категориям граждан, как молодые, малообеспеченные и многодетные семьи, инвалиды, военные, ветераны ВОВ, а также жители Крайнего Севера.