Аппарат бизнес-омбудсмена отчитался о прекращении дела против одного из фигурантов «списка Титова» В феврале Андрей Каковкин вернулся в Россию

Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова отчитался о прекращении уголовного дела против одного из фигурантов «списка Титова» — учредителя и директора ООО «Торговый дом «Гриф» Андрея Каковкина. Сообщение на сайте бизнес-омбудсмена опубликовано в понедельник.

Каковкин стал первым из «лондонского списка Титова», кто вернулся в Россию из-за граница. Это произошло в феврале.

Дело против Каковкина прекратило следственное управление УМВД России по Ростову-на-Дону. Дело было возбуждено в 2016 году по статьям «Мошенничество» и «Неправомерный оборот платежей». Каковкин настаивал, что не получал в личное распоряжение 10 млн рублей, о чем заявляла сторона обвинителя. Кроме того, защита бизнесмена настаивала на том, что в этом деле гражданско-правовые отношения подменялись уголовными.

Отметим, по версии следствия, Каковкин похитил у компании «Дитис» денежные средства при заключении одного их договоров займов. Следствие полагало, что бизнесмен не собирается возвращать эти 10 млн рублей. Однако защита Каковкина объясняла, что деньги находились на расчетном счете ООО «Торговый дом «Гриф», а счет был арестован. Вернуть деньги в добровольном порядке оказалось невозможно. Кроме того, требование о возврате средств до сих пор не поступало, а у компании-заемщика сменился гендиректор.

Напомним, с февраля 218 году Титов просит президента Росси Владимира Путина рассмотреть условия для прекращения международного розыска по отношению к нескольким десяткам российских предпринимателей. Они все хотят вернуться в Россию, заявлял Титов.