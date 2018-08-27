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27.08.18 / 11:04 Новости / Петербург и Ленобласть / Россия и мир

«Силмаш» должен запустить производство турбин на замену Siemens в течение трех-четырех лет — Козак

Ранее Мордашов попросил на разработку 7,5 млрд рублей из бюджета

Фото АБН

Вице-премьер России Дмитрий Козак рассчитывает, что петербургские «Силовые машины» запустят производство новых российских газовых турбин на замену немецким Siemens в течение трех-четырех лет. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак, интервью с ним опубликовано на РБК в понедельник.

По словам Козака, разработка «дорожной карты» по импортозамещению для турбин находится в завершающей стадии, пишет издание. Выбор «Силовых машин» для этого проекта обусловлен в том числе и тем, что таким образом правительство поддерживает попавшую под санкции компанию.

Напомним, в апреле 2018 года председатель совета директоров Алексей Мордашов попросил премьер-министра Дмитрия Медведева оказать «Силовым машинам» поддержку для локализации производства газовых турбин в РФ. Мордашов попросил на проект 15 млрд рублей. Из них бюджетных – 7,5 млрд. «Силовые машины» планируют создать турбины мощностью 65 и 160 МВт на площадке Ленинградского металлического завода (ЛМЗ), писали ранее СМИ.

 

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