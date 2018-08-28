Акции «Мегафона» исключат из индексов Московской биржи 30 августа В связи с выкупом «Мегафоном» собственных акций

С 30 августа акции ПАО «Мегафон» исключаются из баз расчета индексов Московской биржи. Об этом во вторник сообщила торговая площадка.

Это связано с выкупом «Мегафоном» собственных акций. Акции компании исключат из баз расчета индексов Мосбиржи, РТС, ММВБ широкого рынка, РТС широкого рынка, ММВБ — телекоммуникации, РТС телекоммуникаций и субиндекса акций индексов пенсионных накоплений.

Напомним, 23 августа компания сообщила о скоро выкупе 18,6% акций дочерней компанией MegaFon Investments Cyprus Limited. Ранее совет директоров одобрил программу выкупа акций и ГДР компании дочерней структурой и делистинг ГДР с Лондонской фондовой биржи.