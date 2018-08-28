Все новости

28.08.18 / 21:35 Новости / Россия и мир / Экономика

Акции «Мегафона» исключат из индексов Московской биржи 30 августа

В связи с выкупом «Мегафоном» собственных акций

С 30 августа акции ПАО «Мегафон» исключаются из баз расчета индексов Московской биржи. Об этом во вторник сообщила торговая площадка.

Это связано с выкупом «Мегафоном» собственных акций. Акции компании исключат из баз расчета индексов Мосбиржи, РТС, ММВБ широкого рынка, РТС широкого рынка, ММВБ — телекоммуникации, РТС телекоммуникаций и субиндекса акций индексов пенсионных накоплений.

Напомним, 23 августа компания сообщила о скоро выкупе 18,6% акций дочерней компанией MegaFon Investments Cyprus Limited. Ранее совет директоров одобрил программу выкупа акций и ГДР компании дочерней структурой и делистинг ГДР с Лондонской фондовой биржи.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,149 seconds.