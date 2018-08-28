«Арсенальное» покоряет Великобританию: бронза на International Beer Challenge

«Арсенальное» стало медалистом престижного британского конкурса International Beer Challenge. Популярный тульский пивной бренд получил бронзовую медаль в категории «лагер».

Дегустационный конкурс International Beer Challenge (IBC Tasting Awards) — одно из главных профессиональных событий среди пивоваров в мире. Ежегодно производители из более чем 30 стран присылают своё лучшее пиво на суд профессионального жюри, которое определяет победителей в 72 категориях. Выбирают сорта в ходе слепых панельных дегустаций 60 признанных мировых экспертов. Каждый образец оценивается по аромату, внешнему виду, вкусу и послевкусию.

Популярное тульское пиво «Арсенальное Традиционное» было высоко оценено жюри: «Пиво с мужским характером» получило бронзовую медаль в категории «лагер» (подкатегория «светлый лагер»), достойно выдержав конкуренцию с множеством зарубежных сортов. Известно, что именно лагеры являются самым распространенным пивом по способу брожения в мире.

Дмитрий Афонин, директор по инновациям и исследованиям ООО «Пивоваренная компания «Балтика», региона Восточная Европа Carlsberg Group: «Залог успеха любого хорошего светлого лагера — использование ингредиентов высочайшего качества и безупречная технология производства. Брутальный вкус «Арсенального» знаком миллионам, и здесь не может быть каких-то сюрпризов. Задача пивовара — добиться того самого эталонного вкуса. Тем ценнее призовое место в самой популярной категории пива на международном конкурсе International Beer Challenge. Бронза «Арсенального» — это подтверждение высокого качества пива и признание мастерства тульских пивоваров».

Саманта Халидей, коммерческий директор Agile Media Ltd (конкурс International Beer Challenge): «International Beer Challenge — место, где мы стремимся отметить и наградить лучшие марки пива со всего мира. В этом году событие состоялось в 21-й раз. Чтобы попасть в число призеров International Beer Challenge, нужно пройти строгий и тщательный отбор профессионального жюри. Именно такая педантичность позволила конкурсу стать одним из самых уважаемых в профессиональной среде — награда IBC является синонимом высочайшего качества для многих продавцов и покупателей. Учитывая постоянно растущий интерес к пиву, она помогает развиваться лучшим представителям отрасли. Со своей стороны мы делаем всё, чтобы отметить достойные сорта разнообразных стилей: победители и призеры определяются в 72 категориях признанными экспертами».

На протяжении 2018 года продукция бренда «Арсенальное» неоднократно получала высокие оценки от профессионалов и любителей янтарного напитка. В июне «Арсенальное Тульское» стало лауреатом выставки-конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». Чуть позже по результатам слепых тестов независимого социологического центра «Хи-Квадрат» «Арсенальное Традиционное» победило в народном голосовании: в Тульской области его предпочли 57% участников исследования.

«Арсенальное» остается одним из драйверов роста продаж компании «Балтика» во II квартале 2018 года. По данным розничного аудита Nielsen, по итогам II квартала доля бренда увеличилась на 0,7%. Сегодня купить «Пиво с мужским характером» можно по всей России и в 15 странах мира, куда оно экспортируется и где его ценят за отличный вкус и всегда высокое качество.

Напомним, что в копилке бренда «Арсенальное» более двадцати пяти наград различных российских и международных конкурсов. Весной 2008 года «Арсенальное Крепкое» было удостоено серебряной награды ежегодного конкурса Superior Taste Award в Брюсселе (Бельгия), который является одним из самых авторитетных конкурсов качества продукции в мире.

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ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, — один из крупнейших производителей товаров народного потребления России, с 1996 года — №1 на российском рынке пива. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России и самый широкий портфель брендов на российском пивоваренном рынке. Он включает более 40 пивных национальных и региональных брендов и 8 непивных брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция «Балтики» представлена в более чем 75 странах мира, в 43 из которых «Балтика» является единственным российским поставщиком в категории. Зарубежные партнеры выбирают компанию из-за безупречного качества продукции и высокого уровня сервиса. В 2015-2016 годах продукция «Балтики» появилась на рынках Румынии, Новой Зеландии, Буркина-Фасо, Пакистана и Аргентины.

Бренд «Арсенальное» производится с 2000 года и включает в себя 5 сортов: «Арсенальное Традиционное», «Арсенальное Крепкое», «Арсенальное Живое», «Арсенальное Ледяное» и «Арсенальное Тульское». Бренд представлен в самых популярных типах упаковки – ПЭТ и стеклянная бутылка. «Арсенальное» является одним из лидеров среднеценового сегмента.

International Beer Challenge (IBC Tasting Awards) — международный дегустационный конкурс, который ежегодно проходит в Великобритании. Процесс определения победителей происходит профессиональным жюри (более 60 экспертов, среди которых пивовары, ведущие импортеры и ритейлеры, журналисты и дегустаторы) в 72 различных категориях пива. Сегодня в конкурсе участвуют сорта производителей из более чем 30 стран.