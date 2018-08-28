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28.08.18 / 18:55 Банки / Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» в I полугодии составила 4,4 млрд рублей

Лучший результат за последние семь лет

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по стандартам МСФО в I полугодии 2018 года составила 4,4 млрд рублей. Об этом в кредитно-финансовой организации сообщили во вторник.

В банке подчеркнули, что это лучший показатель за последние семь лет. Рентабельность капитала составила 12,4% за 1 полугодие. Стоимость риска во II квартале опустилась ниже 175 базисных пунктов, что составляет наименьший уровень за последние четыре года.

Чистый процентный доход составил 10,3 млрд рублей за I полугодие (+17,2% год к году). Чистый комиссионный доход за тот же период составил 2,7 млрд рублей, что выше результата I полугодия 2017 года на 12,0%. Выручка составила 15,5 млрд рублей за I полугодие 2018 года (-1,7% по сравнению с I полугодием 2017 года) и 8,2 млрд рублей за II квартал 2018 года (+12,0% по сравнению с I кварталом 2018 года).

Активы по итогам полугодия 2018 года составили 602,1 млрд рублей (-0,8% по сравнению с 1 января 2018 года). На 1 июля 2018 года собственные средства банка составили 72 млрд рублей (+1,6% по сравнению с 1 января 2018 года).

В настоящий момент количество клиентов банка «Санкт-Петербург» составляет 2 млн человек. Также банк работает с 50 тыс. компаний. В августе 2018 года Наблюдательный совет принял решение об обратном выкупе 12 млн обыкновенных акций по цене 55 рублей за одну акцию. Срок для подачи заявлений акционерами — с 7 сентября по 7 октября 2018 года.

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