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28.08.18 / 12:53 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

Количество МФО на Северо-Западе во II квартале сократилось на 6%

Но растут общие объемы отрасли

Фото АБН

Количество микрофинансовых организаций в Северо-Западном округе в апреле-июне сократилось на 6%. Об этом во вторник сообщили в работой Северо-Западном ГУ Банка России.

Всего к июлю в регионе работало 226 компаний, из них 221 микрокредитная организация и пять микрофинансовых. В апреле-июне количество МФО сократилось на 14 штук.

Портфель займов МФО на начало июля составлял 8,9 млрд рублей. За II квартал он вырос на 10,8%, с начала года – на 20,6%. В структуре портфеля доминируют микрозаймы, выданные физлицам.

Сегмент займов до зарплаты за II квартал увеличился на 700 млн рублей до 3,6 млрд рублей, Доля таких займов достигла 40,8% совокупного портфеля (рост на 4,5 процентных пункта).

В Северо-Западном ЦБ обращают внимание, что в этом году отдел противодействия нелегальной деятельности регулятора выявил несколько десятков «черных кредиторов» и сообщил о них в правоохранительные органы. В Петербурге и Коми полиция возбудила восемь дел по фактам незаконной микрофинансовой деятельности. Органы прокуратуры Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Калининградской областей – по 24 дела об административных правонарушениях. Четыре организации, незаконно выдававшие кредиты, и их руководители уже признаны виновными.

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