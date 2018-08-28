Квартира матери Володина, Telegram и заявление Путина. Итоги вторника

Володин рассказал о происхождении недвижимости его матери, главный экономист ВЭБа спрогнозировал курс рубля к концу года, а Путин пообещал выступить с заявлением о пенсионной реформе. Тем временем Telegram согласился передавать спецслужбам некоторые данные о подозреваемых в терроризме, после чего Дуров заявил, что обращения от российских спецслужб мессенджер не рассматривает.

Путин пообещал выступить с заявлением о своем отношении к законопроекту о повышении пенсионного возраста. Телеобращение намечено на среду.

Володин ответил на расследование ФБК о происхождении недвижимости его матери. Мать спикера Госдумы купила квартиру в Москве десять лет назад на свои деньги, которые получила от продажи доли в компании «Солнечные продукты».

Главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач прогнозирует, что курс рубля к доллару должен отыграть коррекцию в связи с высокими ценами на нефть и к концу года может составить около 65-66 рублей. Но в то же время риск «некоторого ослабления рубля» сохраняется из-за ожидаемого снижения цен на нефть к концу этого и началу следующего года.

Telegram согласился сотрудничать со спецслужбами по судебному запросу. Мессенджер готов раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя, если получит судебное решение о том, что этот человек подозревается в терроризме.

Основатель Telegram Павел Дуров позже заявил, что на Россию новая политика конфиденциальности распространяться не будет. По его словам, это связано с тем, что Telegram в РФ «находится вне закона», и «ежедневно блокируются сотни IP-адресов».