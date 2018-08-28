В Петербурге ответственную за питание работников заводов Toyota и Nissan компанию наказали за нарушение санитарных норм Административной приостановкой деятельности на 30 суток

Компанию MFC Foods, ответственную за питание работников заводов Toyota и Nissan в Петербурге, наказали за нарушение санитарных норм. Заседание Пушкинского суда Петербурга прошло во вторник.

MFC Foods (ООО «эМэФСи») признали виновной в правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Деятельность компании приостановили на 30 суток.

Ранее стало известно, что около 1700 работников автозаводов в Петербурге привили против гепатита А. От работы из-за подозрения в заражении этим вирусным заболеванием отстранили 13 человек. О вспышке гепатита А на заводе стало известно на прошлой неделе. Роспотребнадзор провел проверку и обнаружил много нарушений в работе организатора питания, компании MFC Foods.