Московская биржа закрылась разнонаправленно Индекс МосБиржи - 2 316,28, РТС - 1 078,28

Во вторник торги на Московской бирже закрылись разнонаправленно. Индекс Мосбиржи вырос на 0,14% до значения 2 316,28 пунктов. А индекс РТС упал на 0,54% до 1 078,28 пунктов.

Аналитики «Альпари» отмечают, что в лидерах роста во вторник были акции «НЛМК» и «ФосАгро», в лидерах продаж – «МегаФон» и «ЛСР». В целом металлурги демонстрировали позитивную динамику, эксперты связывают это с ослаблением рубля, так как компаниям это приносит выгоду. По прогнозам аналитиков, в среду индекс Мосбиржи будет торговаться в близи текущих отметок, индекс РТС останется под давлением, торги пройдут в диапазоне 1070-1090 пунктов.