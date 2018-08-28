В Петербург приехала голливудская актриса Николь Кидман Актриса приехала по приглашению бренда часов Omega

Голливудская актриса Николь Кидман приехала в Петербург. Об этом во вторник сообщила продюсер Яна Рудковская, которая встретилась с Кидман.

Актриса приехала по приглашению бренда часов Omega на выставку продукции компании. Она является лицом бренда и регулярно посещает мероприятия, которые организовывает его руководство.

Отметим, Николь Кидман является обладателем «Оскара» за лучшую женскую роль, пяти премий «Золотой глобус», двух «Эмми» и «Серебряного медведя». Также актриса занимается продюсерской деятельностью. Кроме того, Кидман выступает в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ и регулярно принимает участие в благотворительных акциях.