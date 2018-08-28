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28.08.18 / 20:23 Новости / Россия и мир / Экономика

НПФ увеличили доходность до 8,1% годовых

Годом ранее она составляла 4,9% годовых

Доходность негосударственных пенсионных фондов от инвестирования пенсионных накоплений в первом квартале выросла до 8,1% годовых. Об этом во вторник сообщает Банк России.

При этом годом ранее она составляла 4,9% годовых. Доходность жот размещения пенсионных резервов же выросла до 9,7%, тогда как в прошлом году составляла 2,4%.

«Рост средневзвешенной доходности НПФ наблюдался на фоне роста индексов фондового рынка с учетом того, что около 80% вложений средств пенсионных накоплений и резервов приходится на фондовые инструменты», — отмечает регулятор.

Также сообщается, что совокупный объем пенсионных накоплений и резервов НПФ и ПФР увеличился до 5,6 трлн рублей. Отношение этих средств к ВВП составило 6%.

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