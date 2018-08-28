Polymetal получил $250 млн в кредит от «Альфа-банка» На пять лет

Polymetal получил кредит в «Альфа-банке» на сумму порядка $250 млн сроком на пять лет. Об этом в кредитной организации сообщили во вторник.

Размер ставки и другие подробности стороны не раскрывают. Ожидается, что Polymetal направит средства на рефинансирование текущей задолженности и иные корпоративные цели.

Добавим, Polymetal является одной из крупнейших золотодобывающих компаний России. Активы компании расположены в России, Казахстане и Армении. В феврале в Polymetal сообщили, что покупают 45% серебряного месторождения «Прогноз». Месторождение является крупнейшим в РФ.