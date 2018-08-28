Путин пообещал выступить с заявлением по законопроекту о повышении пенсионного возраста «Возможно, прямо завтра»

Президент России Владимир Путин пообещал выступить с заявлением о своем отношении к законопроекту о повышении пенсионного возраста. Об этом глава государства сообщил во вторник.

Президент уточнил, что выступит с заявлением «в ближайшее время, возможно, прямо завтра», цитирует «Интерфакс». Путин отметил, что следит за ходом дискуссии и у него сложилась своя точка зрения по этому вопросу.

Кроме того, глава государства сообщил, что считает верным выбранный правительством подход: руководство «жесткими экономическими, финансовыми, демографическими расчетами». В то же время реакцию общества он назвал «ожидаемой».

Обновление: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин выступит по законопроекту о повышении пенсионного возраста в телеобращении. Он добавил, что соответствующее заявление намечено на среду, передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин говорил, что отрицательно относится к повышению пенсионного возраста. По его словам, в правительстве также нет тех, кому нравится эта инициатива. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин может внести свои предложения по смягчению законопроекта, если посчитает нужным.