Сбербанк подал иски к компании ГК «Сумма» на 4,4 млрд рублей Основания исковых требований не указываются

Сбербанк подал иски к якутской топливно-энергетической компании группы «Сумма» на общую сумму 4,4 млрд рублей. Это следует из опубликованных во вторник материалов картотеки дел.

Во вторник в арбитражный суд республики Саха поступил иск на сумму 3 млрд рублей, а накануне банк также подал иск к компании на 1,4 млрд в арбитражный суд Москвы. Основания исковых требований в размещенных материалах не указываются.

Отметим, ЯТЭК занимается производством моторного топлива и газового конденсата. Компания является единственным предприятием, которое снабжает газом центральные районы Якутии. Основным владельцем ЯТЭК является Зиявудин Магомедов – ему принадлежит 82,06% акций компании.