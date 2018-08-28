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28.08.18 / 17:49 Новости / Россия и мир / Экономика

Сбербанк подал иски к компании ГК «Сумма» на 4,4 млрд рублей

Основания исковых требований не указываются

фото: REUTERS/Yana Soboleva

Сбербанк подал иски к якутской топливно-энергетической компании группы «Сумма» на общую сумму 4,4 млрд рублей. Это следует из опубликованных во вторник материалов картотеки дел.

Во вторник в арбитражный суд республики Саха поступил иск на сумму 3 млрд рублей, а накануне банк также подал иск к компании на 1,4 млрд в арбитражный суд Москвы. Основания исковых требований в размещенных материалах не указываются.

Отметим, ЯТЭК занимается производством моторного топлива и газового конденсата. Компания является единственным предприятием, которое снабжает газом центральные районы Якутии. Основным владельцем ЯТЭК является Зиявудин Магомедов – ему принадлежит 82,06% акций компании.

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