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28.08.18 / 19:31 Новости / Россия и мир / Экономика

«Силовые машины» получат 3 млрд рублей на газовые турбины

Субсидию уже одобрил Владимир Путин

Фото АБН

Государство выделит «Силовым машинам»3 млрд рублей в 2019 году на разработку мощных газовых турбин. Об этом во вторник сообщили в компании.

Сообщается, что субсидию уже одобрил президент РФ Владимир Путин. На выделенные средства компания будет разрабатывать и производить линейку российских газовых турбин мощностью 65 и 170 МВт. В настоящее время в РФ нет технологии мощных газовых турбин, такое оборудование в стране производит только Siemens. Однако турбины их производства нельзя применять в условиях санкций в Крыму.

Напомним, ранее вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что власти разрабатывают «дорожную карту» по импортозамещению производства газовых турбин. С такой инициативой выступил основной акционер «Силовых машин» Алексей Мордашов. В апреле он обращался к правительству с просьбой поддержать производство российских турбин.

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