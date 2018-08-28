Метрополитен Петербурга подтвердил информацию о запуске удлиненных составов осенью Ранее обещали ввести «Южное» в эксплуатацию в сентябре

Петербургский метрополитен подтвердил, что запустит новые удлиненные составы осенью, после ввода в эксплуатацию депо «Южное». Об этом в метрополитене сообщили во вторник.

«После ввода в эксплуатацию депо «Южное» количество вагонов в составах на линии 4 увеличится до семи, а на линии 5 – до восьми», — сообщили в метрополитене. «Южное» планируют ввести в эксплуатацию в сентябре. Однако госконтракт разрешает вводить депо в эксплуатацию вплоть до конца декабря 2018 года.

Напомним, место остановки первого вагона на «оранжевой» и «фиолетовой» линиях метро перенесли в октябре прошлого года. В настоящий момент на всех ветках метро работают шестивагонные составы. Ранее метрополитен обещал ввести «Южное» в эксплуатацию на полгода раньше срока, в конце мая 2018 года. Тогда бы удлиненные составы метро пошли уже в дни чемпионата мира по футболу.