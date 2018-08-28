Депутат ЗакСа Петербурга Тетердинко предложил запретить устанавливать в школах вендинговые автоматы Предложил рассмотреть такую возможность

Лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Петербурга Александр Тетердинко предложил запретить устанавливать в школах города вендинговые автоматы. Об этом он заявил во вторник.

«Установка вендинговых автоматов приводит к тому, что школьники отказываются от полноценного горячего питания в столовых. Кроме того, наличие торговых автоматов заставляет детей ходить в школу с наличными деньгами, что небезопасно», — сказал парламентарий.

Кроме того, парламентарий предложил главе комитета по образованию Жанне Воробьевой изучить ассортимент продукции в таких автоматах. Он обратил внимание чиновницы на то, что эта еда вредная.

Напомним, накануне в Петербурге прошел городской педсовет. Губернатор города Георгий Полтавченко, выступая перед учителями, заявил, что комитет по образованию города будет переименован. Он станет комитетом по просвещению.