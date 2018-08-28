Володин ответил на расследование ФБК о происхождении недвижимости его матери Она купила квартиру на деньги от продажи акций

Лидия Барабанова, мать спикера Госдумы Вячеслава Володина, приобрела квартиру в Москве десять лет назад на свои деньги, которые получила от продажи доли в компании «Солнечные продукты». Об этом сообщил сам Володин, комментируя публикацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), передает во вторник «Дождь».

По словам Володина, Барабанова была вместе с ним совладельцем «Солнечных продуктов» с 1999 года. На двоих им принадлежало около трети акций холдинга, однако в 2007 году Володин решил продать эти доли своему партнеру Владиславу Бурову, выручив порядка $200 млн.

Спикер Госдумы уточнил, что Барабанова получила около 50% этой суммы, а деньги перевели в рубли. По словам Володина, он не знает точной суммы, которую потратила его мать на покупку квартиры, но утверждает, что она стоила «существенно дешевле» 230 млн рублей. Кроме того, Володин добавил, что Барабанова приобрела недвижимость в 2008 году по договору о долевом участии.

Также спикер Госдумы пояснил, что Барабанова вложила средства в бизнес в Смоленской области. По словам Володина, предпринимательской деятельностью в регионе занимаются многие члены его семьи, в том числе сестра и племянник.

В середине августа ФБК опубликовал материал, из которого следует, что Лидия Барабанова владеет квартирой площадью почти 400 кв. м в ЖК «Белый лебедь» в Москве. По оценке фонда, рыночная стоимость такой квартиры в этом комплексе составляет 230 млн рублей. Ранее Володин отказывался комментировать расследование, а также подтверждать, что Барабанова — его мать.