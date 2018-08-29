«АвтоВАЗ» представил концепт-кар новой Lada 4х4 Подробностей о модели пока нет

ПАО «АвтоВАЗ» представил концепт-кар новой Lada 4х4 Vision. Это произошло в среду на Московском международном автомобильном салоне.

Как отметили в компании, внедорожник адаптировали «под современные потребности клиентов». Претерпел изменения дизайн авто: в частности, на боковые части кузова перенесены элементы икс-графики, а передние двери зеркально отображают икс-образные формы в задней части автомобиля. Какие-либо технические подробности о модели пока не сообщаются.

Добавим, накануне «АвтоВАЗ» назвал цены на новую Lada Granta. Цены на седан в базовой комплектации начинаются от 420 тыс. рублей. Модель также представлена с кузовом лифтбэк, универсал и хетчбэк. Ожидается, что продажи новинки начнутся в сентябре.